Lost in You (18+) - Возьмите на себя роль Хироши, 18-летнего старшеклассника, который сталкивается с трудным разрывом. Погрузитесь в жизнь вымышленного японского города Джакуофо, где вам предстоит встретить новых людей и пересечься с привычными лицами, стремясь построить и поддерживать отношения. В ходе этого путешествия они будут постепенно раскрывать себя, и вы поймете, что жизнь не только игра и развлечение для окружающих.





Однако не волнуйтесь, в этом городе вы сами создаете правила, и он становится вашей игровой площадкой, где можете делать практически все, что вам угодно. Или, может быть, есть что-то большее, скрытое за фасадом? Время раскроет все тайны и покажет истину. Погрузитесь в этот захватывающий мир и примите вызов, который изменит вашу жизнь навсегда.