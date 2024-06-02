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Lost in You (18+)

Lost in You (18+) 0.8.2

14
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.8.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 627 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
14
Комментарии:
0
Просмотров:
13 336

Lost in You (18+) - Возьмите на себя роль Хироши, 18-летнего старшеклассника, который сталкивается с трудным разрывом. Погрузитесь в жизнь вымышленного японского города Джакуофо, где вам предстоит встретить новых людей и пересечься с привычными лицами, стремясь построить и поддерживать отношения. В ходе этого путешествия они будут постепенно раскрывать себя, и вы поймете, что жизнь не только игра и развлечение для окружающих.


Однако не волнуйтесь, в этом городе вы сами создаете правила, и он становится вашей игровой площадкой, где можете делать практически все, что вам угодно. Или, может быть, есть что-то большее, скрытое за фасадом? Время раскроет все тайны и покажет истину. Погрузитесь в этот захватывающий мир и примите вызов, который изменит вашу жизнь навсегда.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Lost in You (18+) 0.8.2 взлом

Скачать Lost in You (18+)
627 Мб
Ссылка 2
627 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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