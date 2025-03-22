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Hybridia (18+)

Hybridia (18+) 0.5.24

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Версия:
0.5.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 914
Скриншоты
Описание

Hybridia (18+) - Когда последний вдох замирает в вашей груди, вас окружает пелена тьмы. Но лишь только кажется, что все потеряно, перед вами возникает величественное существо. Это никто иной, как Афродита, предлагающая вам шанс начать жить в совершенно новом мире, именуемом Гибридия. Кто устоит перед таким прельщающим предложением?


Однако, пробудившись в своем новом обличии, вы скоро осознаете, что Афродита не до конца поделилась с вами правдой. В качестве недавно избранного Чемпиона вы обладаете необычной силой - силой Похоти. Но это еще не все. Вскоре вы обнаружите, что вы не одиноки в этом мире, поскольку другие Чемпионы, избранные различными божествами, приходят, чтобы бросить вам вызов. Причина этого загадочного стечения обстоятельств остается в тени, и тайна того, почему именно вас выбрали, остается неразгаданной. И кто, черт побери, такой Стив? Загадка лишь углубляется, оставляя вас в замешательстве.


В Гибридии вы столкнетесь с превратностями судьбы, страстями и испытаниями. Вам предстоит бороться за свою судьбу, искать истину и раскрыть тайны этого загадочного мира. Покажите свою храбрость, развивайте свои уникальные способности Похоти и противостоять другим Чемпионам, чтобы покорить Гибридию и стать истинным героем.


Но будьте осторожны, ибо в Гибридии ничто не является таким, каким кажется. Вам предстоит сделать сложные выборы, преодолеть соблазны и противостоять силам, которые пытаются поколебать вашу волю. Ваше путешествие будет полно опасностей и неожиданностей, но только те, кто сможет преодолеть все преграды, раскроют истинную сущность Гибридии и найдут свое место в этом загадочном мире.


Информация о модах

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Скачать Hybridia (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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Старые версии Hybridia (18+)
Version 0.4.56 Version TG 0.4.56


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