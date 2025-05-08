android-1.ru / Игры / Эротические игры / Apartment 69 (18+)
Apartment 69 (18+)

Apartment 69 (18+) 0.09

6
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.09
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 197
Скриншоты
Описание

Apartment 69 (18+) - Вы играете за молодого программиста-фрилансера и студента колледжа, который с гордостью ступил на путь независимости, купив свою первую квартиру под номером 69. Вам предстоит пройти через множество трудностей и испытаний, исследуя причудливый лабиринт жизни.


Помимо сложностей, связанных с профессиональной деятельностью и учебой, вам придется столкнуться с неожиданными ситуациями и непредсказуемыми поворотами судьбы. Ваша новая квартира станет не только убежищем и местом творческой самореализации, но и ареной для различных событий, вызывающих сильные эмоции.


Ваша семейная жизнь будет испытана сложными отношениями, переплетающимися с ревностью и неожиданными обстоятельствами. Вам предстоит принимать сложные решения, строить отношения и искать баланс между личными и профессиональными стремлениями. Несмотря на все трудности, перед вами открываются возможности для роста, самоосознания и нахождения своего места в мире. Проявите свои навыки программиста и креативного мышления, чтобы преодолеть преграды и достичь своих целей.


Ваша история обещает быть захватывающей и полной неожиданностей, где каждое ваше решение и выбор будут иметь влияние на исход событий. Подготовьтесь к увлекательному путешествию, которое раскроет перед вами новые грани жизни и позволит обрести себя.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Apartment 69 (18+) v0.09 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Apartment 69 (18+) 433 Мб Ссылка 2 433 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Deklev (18+)
Deklev (18+)
Version: 0.2
The Necromancer Arises (18+)
The Necromancer Arises (18+)
Version: 0.06
Helping The Hotties (18+)
Helping The Hotties (18+)
Version: 1.0
Research into Corruption (18+)
Research into Corruption (18+)
Version: 0.6.10
Grant My Wish (18+)
Grant My Wish (18+)
Version: 1.0
My New Daughters Lover (18+)
My New Daughters Lover (18+)
Version: 0.9
Christmas Eve (18+)
Christmas Eve (18+)
Version: Final
-u4ia- (18+)
-u4ia- (18+)
Version: 3.01p

Отзывы о Apartment 69 (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив