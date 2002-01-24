Описание

My New Daughter's Lover (18+) - это проект, в котором игроки смогут следить за жизнью бывшего успешного профессионального боксёра, который решил оставить свою карьеру на пике славы и начать новую жизнь, о которой всегда мечтал. Однако, его счастье нарушается, когда некая личность крадет все его деньги, а его любовница исчезает, оставив на его попечение свою дочь. Вслед за этим наваливаются еще больше неприятностей.





Теперь главному герою придется проявить свою силу характера и боевые навыки, чтобы противостоять всем этим проблемам и найти выход из сложной ситуации. Он будет бороться не на ринге, а в суровой реальности, где его противниками станут не только люди, но и собственные слабости и трудности.



My New Daughter's Lover порадует фанатов данной категории игр высококачественной графикой, продолжительным сюжетом и пикантным контентом. Игроки смогут погрузиться в эмоциональное путешествие главного героя, испытать его испытания и принять важные решения, которые повлияют на развитие сюжета. Будьте готовы к захватывающей истории, наполненной драмой, интригами и незабываемыми моментами.



