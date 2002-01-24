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My New Daughters Lover (18+)

My New Daughters Lover (18+) 0.82

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Версия:
0.82
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 882 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 872
Скриншоты
Описание

My New Daughter's Lover (18+) - это проект, в котором игроки смогут следить за жизнью бывшего успешного профессионального боксёра, который решил оставить свою карьеру на пике славы и начать новую жизнь, о которой всегда мечтал. Однако, его счастье нарушается, когда некая личность крадет все его деньги, а его любовница исчезает, оставив на его попечение свою дочь. Вслед за этим наваливаются еще больше неприятностей.


Теперь главному герою придется проявить свою силу характера и боевые навыки, чтобы противостоять всем этим проблемам и найти выход из сложной ситуации. Он будет бороться не на ринге, а в суровой реальности, где его противниками станут не только люди, но и собственные слабости и трудности.


My New Daughter's Lover порадует фанатов данной категории игр высококачественной графикой, продолжительным сюжетом и пикантным контентом. Игроки смогут погрузиться в эмоциональное путешествие главного героя, испытать его испытания и принять важные решения, которые повлияют на развитие сюжета. Будьте готовы к захватывающей истории, наполненной драмой, интригами и незабываемыми моментами.



Информация о модах

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Скачать My New Daughters Lover (18+) 882 Мб Ссылка 2 882 Мб
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