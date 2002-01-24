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Training Slayer (18+)

Training Slayer (18+) 77.0

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9
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Версия:
77.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 329 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
71 447
Скриншоты
Описание

Slayer's Training (18+) - это проект аниме-стиля с моделями персонажей, созданный по мотивам известного произведения. Этот продукт понравится не только поклонникам данного жанра, но и тем, кто знаком с оригинальным источником. Главный герой, будучи обычным старшеклассником, становится объектом жажды крови одного монстра. Но его спасает отважная спасительница, которая не только уничтожает демона, но и переносит раненого парня в свое измерение. Там его восстанавливают и знакомят с местными реалиями и особенностями.


Оказывается, что эта таинственная деревня населена только женщинами, что приносит нашему герою большое удовлетворение. Training Slayer (18+) предлагает уникальное сочетание аниме-дизайна персонажей и захватывающего сюжета, который привлечет внимание как поклонников, так и знакомых с оригиналом. Герою отведена роль обычного подростка, попавшего в опасные ситуации, но благодаря храбрости и спасительной помощи он обретает новую жизнь в мире, где он окружен прекрасными девушками.


В этом фантастическом измерении герой будет исследовать не только свои способности и силу, но и чувства, о которых он ранее не знал. Сталкиваясь с различными проблемами и испытаниями, он будет узнавать больше о самом себе и о девушках, которые живут в этой загадочной деревне. Она предлагает уникальное погружение в атмосферу аниме-мира, где герою предстоит стать сильнее, познать любовь и развить свои способности. Получите удовольствие от захватывающей истории, впечатляющих персонажей и яркого визуального стиля.


Информация о модах

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Скачать Training Slayer (18+) v77.0 MOD APK

Скачать Training Slayer (18+) 329 Мб Ссылка 2 329 Мб
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Старые версии Training Slayer (18+)
Version 62.0 Version 65.0 Version 72.0 Version 74.0 Version TG 74.0 Version TG 72.0 Version TG 65.0 Version TG 62.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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