The Fosters: Back 2 School (18+) - Четыре года прошло с тех пор, как Джек столкнулся с событиями в мире "Фостеров", и теперь его просят заменить учителя в местной средней школе. Первоначально, присматривать за группой студентов, находящихся в недельном заключении, казалось простой задачей. Однако, что эти нарушители спокойствия задумали для Джека?





Возвращаясь к любимым персонажам из "Фостеров", мы узнаем, как они справляются с последствиями прошлой игры и продолжим развивать наши отношения с ними. Но на этот раз, наша история также познакомит нас с новыми персонажами и привнесет новые любовные интересы. Готовьтесь войти в захватывающий мир "Фостеров" еще раз, где события будут насыщены интригами, эмоциями и неожиданными поворотами. Познакомьтесь с новыми лицами, расширьте свои связи и отправьтесь в путешествие, которое оставит глубокий след в сердцах и разуме каждого игрока.