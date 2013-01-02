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Ring of Lust (18+)

Ring of Lust (18+) 0.5.6a

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Версия:
0.5.6a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 054

Ring of Lust (18+) - визуальный роман, созданный для взрослых геймеров, с уникальным контентом. Игроки должны понимать, что они встретят в данном проекте. Сюжет игры рассказывает о Билле, который переехал жить к своей мачехе после того, как его отец неожиданно вступил в новый брак. Главному герою придется начать все сначала и знакомиться с новыми родственниками. Но маленькие разногласия, недоверие и проблемы во взаимодействии с взрослыми людьми уступают место, когда герой находит волшебное кольцо. Это кольцо наделяет его особыми способностями, которые помогут ему осуществить его мечту и стать тем, кем он всегда хотел быть.


Глубоко погрузитесь в интригующий мир Ring of Lust, где вас ожидают захватывающие и страстные моменты. Исследуйте сложные взаимоотношения героя со своими новыми родственниками, а также наслаждайтесь фантастическими возможностями, которые дает волшебное кольцо. Выбирайте свои действия, принимайте решения и погружайтесь в глубокий сюжет, который ожидает вас в этом уникальном визуальном романе. Откройте для себя новые грани своей фантазии и позвольте главному герою реализовать свои самые сокровенные желания.


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Скачать Ring of Lust (18+) 0.5.6a взлом

Скачать Ring of Lust (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб

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