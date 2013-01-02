Ring of Lust (18+) - визуальный роман, созданный для взрослых геймеров, с уникальным контентом. Игроки должны понимать, что они встретят в данном проекте. Сюжет игры рассказывает о Билле, который переехал жить к своей мачехе после того, как его отец неожиданно вступил в новый брак. Главному герою придется начать все сначала и знакомиться с новыми родственниками. Но маленькие разногласия, недоверие и проблемы во взаимодействии с взрослыми людьми уступают место, когда герой находит волшебное кольцо. Это кольцо наделяет его особыми способностями, которые помогут ему осуществить его мечту и стать тем, кем он всегда хотел быть.





Глубоко погрузитесь в интригующий мир Ring of Lust, где вас ожидают захватывающие и страстные моменты. Исследуйте сложные взаимоотношения героя со своими новыми родственниками, а также наслаждайтесь фантастическими возможностями, которые дает волшебное кольцо. Выбирайте свои действия, принимайте решения и погружайтесь в глубокий сюжет, который ожидает вас в этом уникальном визуальном романе. Откройте для себя новые грани своей фантазии и позвольте главному герою реализовать свои самые сокровенные желания.