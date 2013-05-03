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City Devil: Restart (18+)

City Devil: Restart (18+) 0.3

43
1
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 882 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 556
Скриншоты
Описание

City Devil: Restart (18+) - Представьте себя в роли главного героя, который только что переехал в загадочный новый город со своей сводной сестрой, готовясь начать свою новую жизнь в старшей школе. Ваше приключение начинается здесь. По мере того, как вы знакомитесь с новым окружением, вы обнаруживаете, что в этом городе таится нечто таинственное и тревожное. Странные люди следят за вами, а необъяснимые явления происходят вокруг. Каждую ночь вас преследуют кошмары, добавляя жуткий элемент к повествованию.


Вы также заводите новых друзей, включая несколько загадочных и привлекательных девушек, которые обладают своими собственными тайнами. Путешествуя по городу, вы будете взаимодействовать с различными персонажами, и каждое ваше решение будет иметь влияние на развитие сюжета. Раскройте загадки города, разгадайте тайны, столкнитесь с опасностями и примите вызов, чтобы раскрыть истину, скрывающуюся в тени. Ваша судьба и судьба этого города в ваших руках. Приготовьтесь к захватывающему приключению, где каждый шаг имеет значение, и только вы можете решить, как закончится эта история.


Информация о модах

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Скачать City Devil: Restart (18+) v0.3 MOD APK

Скачать City Devil: Restart (18+) 882 Мб Ссылка 2 882 Мб
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Старые версии City Devil: Restart (18+)
Version 0.2 Version 0.2.1 Version 0.3 Version 0.3.0 Version TG 0.3.0 Version TG 0.3 Version TG 0.2.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о City Devil: Restart (18+)


Комментарии (5)
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timerfaust
timerfaust 5 января 2024 07:24
хорошая. надеюсь скоро обновят
+1
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tehentehen
tehentehen 1 ноября 2023 12:01
Неплохо в целом
0
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Migoxiz
Migoxiz 13 июня 2023 22:43
Лучшая игра в этом жанре! Как сыгравший более 200 игр я сомневался в ней из-за первого релиза и Sabirow кажется новенький как дев. Однако я не видел ничего лучше. От качества картинки приятной глазу до этой охренительной анимации которой вообще не делают кроме тех самых сцен. Автор создал уникальный контент не похожий на другие.

Надеюсь обновления будут выходить достаточно быстро, сюжет поразил меня 💥
+6
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 июня 2023 00:20
Rustem818,
Спасибо за отзыв
0
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Rustem818
Rustem818 2 июня 2023 00:07
Игра уже на уровне как одна из лучших в жанре AVN. Сюжет короткий, однако интересный. Длительность всего полтора часа, но это 0.1, автор гений!!! Единственный минус, на слабом железе фризит, с ноутбука поиграть нормально не получилось, точнее именно анимации заставляли его страдать. Но я думаю это проблема движка.
+9
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