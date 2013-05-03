Описание

City Devil: Restart (18+) - Представьте себя в роли главного героя, который только что переехал в загадочный новый город со своей сводной сестрой, готовясь начать свою новую жизнь в старшей школе. Ваше приключение начинается здесь. По мере того, как вы знакомитесь с новым окружением, вы обнаруживаете, что в этом городе таится нечто таинственное и тревожное. Странные люди следят за вами, а необъяснимые явления происходят вокруг. Каждую ночь вас преследуют кошмары, добавляя жуткий элемент к повествованию.





Вы также заводите новых друзей, включая несколько загадочных и привлекательных девушек, которые обладают своими собственными тайнами. Путешествуя по городу, вы будете взаимодействовать с различными персонажами, и каждое ваше решение будет иметь влияние на развитие сюжета. Раскройте загадки города, разгадайте тайны, столкнитесь с опасностями и примите вызов, чтобы раскрыть истину, скрывающуюся в тени. Ваша судьба и судьба этого города в ваших руках. Приготовьтесь к захватывающему приключению, где каждый шаг имеет значение, и только вы можете решить, как закончится эта история.