Hermione and the Magic of Love (18+) - Эта игра вдохновлена романами о Гарри Поттере, но она не о Гарри Поттере. Это игра о Гермионе! О нашей любимой Гермионе, которая заслуживает больше внимания и признания. Мы решили исправить эту несправедливость. В нашей игре главная героиня - Гермиона!





В этой игре вы погрузитесь в мир Гермионы и узнаете о ее чувствах, переживаниях, страхах и тайных желаниях, о том, что она скрывала за своей сильной внешностью. Мы раскроем перед вами ее глубокие секреты, о которых мы всегда догадывались, но не видели на экране.





Пройдите эту игру, чтобы раскрыть новые грани Гермионы и узнать ее личную историю. Почувствуйте себя ближе к этому умному, сильному и решительному персонажу, который играл важную роль в мире Гарри Поттера. Дайте Гермионе шанс поделиться своими мыслями и эмоциями с вами. Откройте новые главы ее жизни и станьте свидетелями ее личного роста и развития. Удачи в этом захватывающем путешествии вместе с Гермионой!