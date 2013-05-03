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Is It Wrong That I Have a Thing for My Teacher? (18+)

Is It Wrong That I Have a Thing for My Teacher? (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 487 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 756
Скриншоты
Описание

"Is It Wrong That I Have a Thing for My Teacher?" — это захватывающая визуальная новелла для взрослых, где я могу окунуться в увлекательное приключение с моей прекрасной учительницей.


В этой захватывающей истории я воплощаю роль молодого, здорового ученика, который оказывается втянутым во внеклассные занятия с привлекательной классной руководительницей, г-жой Сато. Мои мысли заполняются волнующими эмоциями, поскольку г-жа Сато притягательна и увлекательна. Я начинаю задаваться вопросом: "Это нормально? Может ли возникнуть притяжение к своему учителю?" Ведь это вызывает смешанные чувства и конфликт между моими эмоциями и социальными ожиданиями.


Однако, с каждым новым взаимодействием с г-жой Сато, я замечаю, что между нами возникает особая связь. Наше общение становится всё более близким, а наши разговоры открывают для меня новые аспекты мира и отношений. В этой увлекательной визуальной новелле мне предстоит исследовать границы своих чувств и этики. Я задаюсь вопросами о самоопределении, смелости и верности собственным желаниям. Погрузившись в "Is It Wrong That I Have a Thing for My Teacher?", я готов к неожиданным поворотам сюжета, интригующим диалогам и страстным моментам, которые раскроют глубину наших отношений.


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