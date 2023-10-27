Описание

Isekai Awakening (18+) - Вы только что приехали в город в каком-то году, а все женщины уже были порабощены. Теперь вы должны сразиться со ЗЛОЙ ДЕВОЙ, которая пытается захватить власть. Чтобы победить, вам нужно пройти 30 уровней этой игры и освободить всех женщин, порабощенных ЗЛОЙ ДЕВОЙ.





Дамы, приготовьтесь стать частью новой эры человечества! Сражайтесь вместе с нами в игре, которая больше, чем просто игра. Это ваш шанс стать частью нашего великого приключения. Это ваш шанс спасти человечество, дамы! Присоединяйтесь к битве и получите КОСТЮМ SEX MAIDEN СЕЙЧАС!!!