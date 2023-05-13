With Eyes Closed (18+) Ch.4 Deluxe
Версия:
Ch.4 Deluxe
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 985
With Eyes Closed (18+) - За последние десять лет были сотни случаев, когда водители неожиданно просыпались в багажнике своей машины. Багажник — идеальное место, где преступники могут спрятать тело и сбежать, оставив водителя с трудным вопросом: был ли это сон или реальность? Водитель проснулся! — это приключенческая игра в жанре «укажи и щелкни» от первого лица, в которой игроки разгадывают эту тайну, выясняя собственное похищение.
Миллионы людей боятся багажника автомобиля, но сегодня мы это изменим. Вы собираетесь пережить свой худший кошмар и обнаружите, что вы не одиноки в этом. Страх теперь прогнозируется на восемь дней и восемь ночей. Сможете ли вы выжить?
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