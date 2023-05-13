With Eyes Closed (18+) - За последние десять лет были сотни случаев, когда водители неожиданно просыпались в багажнике своей машины. Багажник — идеальное место, где преступники могут спрятать тело и сбежать, оставив водителя с трудным вопросом: был ли это сон или реальность? Водитель проснулся! — это приключенческая игра в жанре «укажи и щелкни» от первого лица, в которой игроки разгадывают эту тайну, выясняя собственное похищение.





Миллионы людей боятся багажника автомобиля, но сегодня мы это изменим. Вы собираетесь пережить свой худший кошмар и обнаружите, что вы не одиноки в этом. Страх теперь прогнозируется на восемь дней и восемь ночей. Сможете ли вы выжить?