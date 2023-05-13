Milfylicious (18+)- отправляйтесь в путешествие с друзьями, отправляясь в эпические поиски чистых и возобновляемых источников энергии. С большой помощью вашего ума и навыков вы выйдете победителем, когда дело дойдет до спасения мира!





Пришло время перемен! Присоединяйтесь к тысячам игроков, которые нашли покой в реалистичной игре с сюжетом, где действие находится в ваших руках. Перемещайтесь по сложному политическому ландшафту, работайте на благо человечества, открывайте новые земли и встречайте уникальных персонажей, пытаясь использовать все источники чистой энергии до того, как время истечет в вашу пользу.