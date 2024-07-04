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Cherry Tale (18+)

Cherry Tale (18+) 1.2.0

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 529

Cherry Tale — захватывающий ролевой проект, который перенесет вас во времена древних богов, где вы столкнетесь лицом к лицу с древним злом. Испытайте все действия, битвы и стратегические решения, когда вы путешествуете по земле в поисках союзников и готовитесь к окончательной конфронтации со своими заклятыми врагами. Победите своих врагов в битвах в реальном времени и станьте героем!


Пришло время проявить храбрость, есть ли у вас все необходимое, чтобы спасти мир от разрушения? Отправляйтесь в мир волнений и приключений, исследуя подземелья, сражаясь с монстрами и в конечном итоге побеждая могущественных падших ангелов. Возьмите свое мужество в обе руки и вступайте в бой сегодня!


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Полная версия

Скачать Cherry Tale (18+) 1.2.0 взлом

Скачать Cherry Tale (18+) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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