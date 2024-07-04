Cherry Tale — захватывающий ролевой проект, который перенесет вас во времена древних богов, где вы столкнетесь лицом к лицу с древним злом. Испытайте все действия, битвы и стратегические решения, когда вы путешествуете по земле в поисках союзников и готовитесь к окончательной конфронтации со своими заклятыми врагами. Победите своих врагов в битвах в реальном времени и станьте героем!





Пришло время проявить храбрость, есть ли у вас все необходимое, чтобы спасти мир от разрушения? Отправляйтесь в мир волнений и приключений, исследуя подземелья, сражаясь с монстрами и в конечном итоге побеждая могущественных падших ангелов. Возьмите свое мужество в обе руки и вступайте в бой сегодня!