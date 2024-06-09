Оживите своих внутренних демонов! Сражайтесь за свободу и справедливость в Randel Tales, игре для 18+, наполненной захватывающими битвами против армии Короля Демонов.



Randel Tales — это уникальный проект для рисования, разработанный специально для взрослых, увлеченных играми. Погрузитесь в мир фантазий и волнений, сражаясь с силами Короля Демонов, которые только выросли в силе после своего поражения 400 лет назад. Randel Tales с великолепной графикой и очаровательными персонажами оживляет целый мир!





Готовы ли вы погрузиться в захватывающую игру, созданную специально для вас? Испытайте все, что может предложить Randel Tales — от красивых анимаций до захватывающих сражений — и выйдите за пределы реальности. Победите силы Короля Демонов и станьте частью чего-то большего, чем вы сами!