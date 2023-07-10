Это не просто фанфик с другим взглядом на героев. Это фанфик с новым взглядом на жизнь в целом. Это история взросления, которая вдохновляет, поражает и восхищает вас своим воображением и смелостью. В итоге мы говорим о лучшем произведении искусства во вселенной Overwatch, и его нельзя пропустить!





Исследуйте и погрузитесь в мир ACADEMY34 (18+) — опыт, который стоит вашего времени, усилий и внимания. Это обязательная книга для всех поклонников Overwatch! Это эпическая история юного геймера, который проходит через ворота академии. Главный герой знакомится со всеми девушками и парнями академии и влюбляется в одну из них.