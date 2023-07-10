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ACADEMY34 (18+)

ACADEMY34 (18+) 0.22.2.2 Public

29
8
Скачать (284 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
0.22.2.2 Public
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 284 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54 469

Это не просто фанфик с другим взглядом на героев. Это фанфик с новым взглядом на жизнь в целом. Это история взросления, которая вдохновляет, поражает и восхищает вас своим воображением и смелостью. В итоге мы говорим о лучшем произведении искусства во вселенной Overwatch, и его нельзя пропустить!


Исследуйте и погрузитесь в мир ACADEMY34 (18+) — опыт, который стоит вашего времени, усилий и внимания. Это обязательная книга для всех поклонников Overwatch! Это эпическая история юного геймера, который проходит через ворота академии. Главный герой знакомится со всеми девушками и парнями академии и влюбляется в одну из них.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать ACADEMY34 (18+) 0.22.2.2 Public взлом

Скачать ACADEMY34 (18+) 284 Мб Ссылка 2 284 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о ACADEMY34 (18+)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 мая 2024 16:40
обновили! :)
0
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anjedtg
anjedtg 24 января 2024 21:23
Есть русский язык?
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 октября 2023 18:32
Vlorbik,
теоретически, но шансов не много
-6
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Vlorbik
Vlorbik 27 октября 2023 13:22
А можно обновить игру а не переустанавливать?
-4
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Darklan
Darklan 10 июля 2023 01:04
Файл работает?
-2
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