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Reunion (18+)

Reunion (18+) 0.70

4
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.70
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
1
Просмотров:
14 665

Reunion - визуальная новелла, в которой геймеру предстоит выступить в роли молодого человека, возвращающегося в родные края после 10-летнего отсутствия. Вернее, изгнание. Его отец умер, и он прибывает, чтобы присутствовать на чтении завещания и унаследовать имущество своего отца. Официально завещание составлено так, что ничего не меняется, но если молодой человек не сможет получить отцовское наследство, это не имеет значения.


Визуальная новелла, в которой геймеры играют роль молодого человека, возвращающегося в родные края после 10-летнего отсутствия. Вернее, изгнание. Его отец умер, и он прибывает, чтобы присутствовать на чтении завещания и унаследовать имущество своего отца. Официально завещание сформулировано так, что ничего не меняется; но если он не может получить наследство своего отца,


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Reunion (18+) 0.70 взлом

Скачать Reunion (18+)
1.9 Гб
Ссылка 2
1.9 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Reunion (18+)


Комментарии (1)
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No7off
No7off 17 января 2023 06:07
Версия 0.55 русский отсутствует
+2
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