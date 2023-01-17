Reunion - визуальная новелла, в которой геймеру предстоит выступить в роли молодого человека, возвращающегося в родные края после 10-летнего отсутствия. Вернее, изгнание. Его отец умер, и он прибывает, чтобы присутствовать на чтении завещания и унаследовать имущество своего отца. Официально завещание составлено так, что ничего не меняется, но если молодой человек не сможет получить отцовское наследство, это не имеет значения.





Визуальная новелла, в которой геймеры играют роль молодого человека, возвращающегося в родные края после 10-летнего отсутствия. Вернее, изгнание. Его отец умер, и он прибывает, чтобы присутствовать на чтении завещания и унаследовать имущество своего отца. Официально завещание сформулировано так, что ничего не меняется; но если он не может получить наследство своего отца,