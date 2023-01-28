Ms.Denvers (18+) - Мисс Денвер застряла в порочном круге существования, и ей нужна ваша помощь, чтобы выбраться — всего за несколько минут! Оставьте свою повседневную рутину и погрузитесь в полную приключений историю, которая умоляет вас думать о мире и жить настоящим моментом.





История, полная реальных уроков о том, как жить настоящим моментом, наслаждаться жизнью и любовью, игнорировать чужое мнение, находить время для себя и других и т. д. Окунитесь в мир мисс Денвер и позвольте ей взять вас в путешествие по тому, как много всего может произойти всего за сорок минут!