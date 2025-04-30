Lara Croft and the Lost City (18+) 0.4.7
Пришло время для нового поворота в жанре порноигр! Это «Лара Крофт и затерянный город (18+)». У нас есть известный археолог или расхитительница гробниц (все зависит от местного законодательства) по имени Лара Крофт. Она всегда попадает в беду, и ее должен спасти ее отец, которому иногда даже приходится спасать ее. Играйте за Лару и прокладывайте себе путь через визуально интересный мир, который соответствует качеству интерактивного фильма.
Игра для взрослых с мировой аудиторией (иногда покупка игры блокируется вашим интернет-провайдером). В игровом процессе есть множество вариантов, включая разветвленные пути, реалистичные настройки и несколько концовок.
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Скачать Lara Croft and the Lost City (18+) v0.4.7 MOD APK
Старые версии Lara Croft and the Lost City (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.