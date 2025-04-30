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Lara Croft and the Lost City (18+)

Lara Croft and the Lost City (18+) 0.4.7

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Версия:
0.4.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:08
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 332 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 783
Скриншоты
Описание

Пришло время для нового поворота в жанре порноигр! Это «Лара Крофт и затерянный город (18+)». У нас есть известный археолог или расхитительница гробниц (все зависит от местного законодательства) по имени Лара Крофт. Она всегда попадает в беду, и ее должен спасти ее отец, которому иногда даже приходится спасать ее. Играйте за Лару и прокладывайте себе путь через визуально интересный мир, который соответствует качеству интерактивного фильма.


Игра для взрослых с мировой аудиторией (иногда покупка игры блокируется вашим интернет-провайдером). В игровом процессе есть множество вариантов, включая разветвленные пути, реалистичные настройки и несколько концовок.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Lara Croft and the Lost City (18+) v0.4.7 MOD APK

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Старые версии Lara Croft and the Lost City (18+)
Version 0.4.2

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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