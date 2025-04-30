Описание

Пришло время для нового поворота в жанре порноигр! Это «Лара Крофт и затерянный город (18+)». У нас есть известный археолог или расхитительница гробниц (все зависит от местного законодательства) по имени Лара Крофт. Она всегда попадает в беду, и ее должен спасти ее отец, которому иногда даже приходится спасать ее. Играйте за Лару и прокладывайте себе путь через визуально интересный мир, который соответствует качеству интерактивного фильма.





Игра для взрослых с мировой аудиторией (иногда покупка игры блокируется вашим интернет-провайдером). В игровом процессе есть множество вариантов, включая разветвленные пути, реалистичные настройки и несколько концовок.