Unnatural Instinct — видеоигра для взрослых, которая скоро появится в Steam, где вас ждет немного банальный сюжет, хорошая работа с рендерами, высокая продолжительность и масса других приятных моментов. Главный герой после года отсутствия воссоединяется со своими друзьями и узнает, что его жизнь не так уж и изменилась, как казалось.





Немного банальный сюжет, хорошая работа с рендерами, высокая продолжительность и много других приятных моментов вы найдете в Unnatural Instinct, который скоро появится в Steam. Главный герой после года отсутствия воссоединяется со своими друзьями и узнает, что его жизнь не так уж и изменилась, как казалось.