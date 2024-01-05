Another World (18+) - это увлекательный визуальный роман с качественной визуальной составляющей, предназначенный для взрослых игроков. Сюжет разворачивается в параллельном мире, где главный герой ведет вполне успешную жизнь. У него есть учеба, семья, друзья и большие перспективы на будущее.





Однако судьба приготовила для него нечто совершенно неожиданное. Его жизнь начинает меняться, и он сталкивается с трудностями и проблемами, которых раньше не было. Вокруг него происходят случайные события, которые меняют его обыденную реальность. Игрокам предстоит исследовать этот альтернативный мир, принимать решения и влиять на ход событий. Another World предлагает захватывающий сюжет и неожиданные повороты, которые подарят увлекательное игровое переживание.