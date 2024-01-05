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Another World (18+)

Another World (18+) 1.7.0

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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 171

Another World (18+) - это увлекательный визуальный роман с качественной визуальной составляющей, предназначенный для взрослых игроков. Сюжет разворачивается в параллельном мире, где главный герой ведет вполне успешную жизнь. У него есть учеба, семья, друзья и большие перспективы на будущее.


Однако судьба приготовила для него нечто совершенно неожиданное. Его жизнь начинает меняться, и он сталкивается с трудностями и проблемами, которых раньше не было. Вокруг него происходят случайные события, которые меняют его обыденную реальность. Игрокам предстоит исследовать этот альтернативный мир, принимать решения и влиять на ход событий. Another World предлагает захватывающий сюжет и неожиданные повороты, которые подарят увлекательное игровое переживание.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Another World (18+) 1.7.0 взлом

Скачать Another World (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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