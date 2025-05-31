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Holiday Island (18+)

Holiday Island (18+) 0.5.0.1

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Версия:
0.5.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
59 043
Скриншоты
Описание

Не упустите возможность насладиться эротическим рассказом о семейной жизни. Holiday Island — это визуальная новелла для игроков старше восемнадцати лет. В проекте есть сюжетная линия, механика выбора, влияющая на развитие событий, приятная графика, много откровенного контента и высокая продолжительность всего проекта.


Эта игра создана для того, чтобы предоставить пользователям уникальный опыт и захватывающий сюжет. Это ваш шанс насладиться эротическим рассказом о семейной жизни с любимым человеком.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Holiday Island (18+) v0.5.0.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Holiday Island (18+)


Комментарии (2)
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Po
Po 6 сентября 2024 10:43
Когда будет на русском языке
-1
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Олег
Олег 6 июля 2023 16:13
Медсестра не появляется на нее месте работы,она есть но её как бы нету , нельзя нажать на неё
0
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