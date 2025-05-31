Описание

Не упустите возможность насладиться эротическим рассказом о семейной жизни. Holiday Island — это визуальная новелла для игроков старше восемнадцати лет. В проекте есть сюжетная линия, механика выбора, влияющая на развитие событий, приятная графика, много откровенного контента и высокая продолжительность всего проекта.





Эта игра создана для того, чтобы предоставить пользователям уникальный опыт и захватывающий сюжет. Это ваш шанс насладиться эротическим рассказом о семейной жизни с любимым человеком.