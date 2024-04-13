Описание

Zombies Retreat 2: Gridlocked (18+) - История главного героя начинается в момент полного хаоса. В одно мгновение все изменилось, и никто не знает, что делать. Вы последняя выжившая человеческая душа на Земле после всего, что произошло. Вы собираетесь выжить? Сможете ли вы оставаться в живых достаточно долго? Что вы будете делать, чтобы достичь своей цели?





Это не просто игра. Это по-настоящему напряженный и заставляющий задуматься опыт, который отправит вас в интересное путешествие по своеобразному постапокалиптическому городу со своими правилами и традициями. К моменту, когда вы закончите читать первую игру, вы уже научитесь пользоваться оружием, защищаться от опасностей, исследовать новые местности и заводить друзей среди местного населения выживших.