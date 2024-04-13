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Zombies Retreat 2: Gridlocked (18+)

Zombies Retreat 2: Gridlocked (18+) 0.22 Beta

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9
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Версия:
0.22 Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55 869
Скриншоты
Описание

Zombies Retreat 2: Gridlocked (18+) - История главного героя начинается в момент полного хаоса. В одно мгновение все изменилось, и никто не знает, что делать. Вы последняя выжившая человеческая душа на Земле после всего, что произошло. Вы собираетесь выжить? Сможете ли вы оставаться в живых достаточно долго? Что вы будете делать, чтобы достичь своей цели?


Это не просто игра. Это по-настоящему напряженный и заставляющий задуматься опыт, который отправит вас в интересное путешествие по своеобразному постапокалиптическому городу со своими правилами и традициями. К моменту, когда вы закончите читать первую игру, вы уже научитесь пользоваться оружием, защищаться от опасностей, исследовать новые местности и заводить друзей среди местного населения выживших.


Информация о модах

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Скачать Zombies Retreat 2: Gridlocked (18+) v0.22 Beta MOD APK

Скачать Zombies Retreat 2: Gridlocked (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Отзывы о Zombies Retreat 2: Gridlocked (18+)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 апреля 2024 22:27
Михаил, почему у всех скачивает, а у вас нет, может проблема в вас ?)
+2
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Михаил
Михаил 13 апреля 2024 19:06
Брихня ваш сайт, хорникрафт пробовал не скачивает, Zombies Retreat 2 тоже не скачивает, хотя есть скачивать у других, то всё идёт и обновляет
0
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