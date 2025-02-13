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WVM (18+)

WVM (18+) Episode 13 B6

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Версия:
Episode 13 B6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49 533
Скриншоты
Описание

WVM Day — визуальная новелла для взрослой аудитории геймеров. Эта стильная и романтичная игра удивит вас своим интригующим сюжетом. Главным героем истории станет первокурсник колледжа, мечтающий стать известным баскетболистом. К сожалению, семейные проблемы не позволяют ему осуществить эту мечту... вам придется помочь ему завоевать сердце девушки его мечты, чтобы увидеть, чем все это обернется.


Геймплей прост, вам понадобятся только мышь и клавиатура, чтобы играть в эту игру. Не только это, но и очень реиграбельный из-за ветвящихся сюжетных линий, которые есть у персонажей. Развлекайтесь каждый день, потому что вам не придется скучать со всеми новыми поворотами, которые вас ждут. В WVM Day есть чем заняться, и это простая игра для всех!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать WVM (18+) vEpisode 13 B6 MOD APK

Скачать WVM (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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Старые версии WVM (18+)
Version BE-S2-C1-E13-B4 Version S2 Ch.1 Ep. 13 B5 Version TG S2 Ch.1 Ep. 13 B5 Version TG BE-S2-C1-E13-B4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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