Описание

WVM Day — визуальная новелла для взрослой аудитории геймеров. Эта стильная и романтичная игра удивит вас своим интригующим сюжетом. Главным героем истории станет первокурсник колледжа, мечтающий стать известным баскетболистом. К сожалению, семейные проблемы не позволяют ему осуществить эту мечту... вам придется помочь ему завоевать сердце девушки его мечты, чтобы увидеть, чем все это обернется.





Геймплей прост, вам понадобятся только мышь и клавиатура, чтобы играть в эту игру. Не только это, но и очень реиграбельный из-за ветвящихся сюжетных линий, которые есть у персонажей. Развлекайтесь каждый день, потому что вам не придется скучать со всеми новыми поворотами, которые вас ждут. В WVM Day есть чем заняться, и это простая игра для всех!