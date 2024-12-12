Версия:
Episode 5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 909 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 359
Описание
Irregular Fantasy World: A Sapphic Adventure (18+) — это визуальный роман, погружающий игроков в увлекательный фэнтезийный мир с неожиданными поворотами и кинетическим развитием сюжета. Главная героиня, посвятившая свою жизнь сражениям, оказывается в центре событий, которые перевернут её восприятие удовольствий и эмоций.
Судьба сводит её с командой смелых и раскрепощённых девушек, готовых показать ей, как наслаждаться жизнью. Игроков ждут захватывающие приключения, пикантные сцены и глубокая проработка персонажей. Irregular Fantasy World сочетает фэнтези в современных декорациях с яркой эмоциональной историей, создавая увлекательный опыт для поклонников жанра.
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