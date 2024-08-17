Описание

My True Desire — это насыщенный эмоциональный роман, погружающий вас в мир страсти, страха и любви. Главный герой, молодой человек, глубоко влюблённый, начинает открывать для себя скрытые желания и сталкивается с волной новых, порой подавляющих эмоций. В центре сюжета — его отношения с Аной, которые развиваются и трансформируются по мере того, как он исследует свои чувства и принимает новые аспекты своей личности.





Игра фокусируется на темах NTS (эксгибиционизм, свинг и др.), предоставляя игроку уникальную перспективу от лица главного героя. Хотя ваш выбор не меняет основного сюжета, он открывает различные сцены и ситуации, позволяя глубже погрузиться в историю. My True Desire — это интерактивное путешествие, исследующее грани любви, желания и личной трансформации.