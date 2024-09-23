Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 472
Описание
Serenity Meadows — это увлекательная история о Майке (имя можно изменить), который переживает свой последний год в старшей школе. Вас ждёт погружение в поворотный момент его жизни, полный тревог, решений и новых открытий. Главный герой должен справляться с учёбой, вечеринками и обыденными трудностями, живя при этом с тремя прекрасными женщинами, каждая из которых добавляет свою изюминку в его повседневность.
Игра предлагает увлекательный сюжет, в котором вы будете исследовать отношения, строить новые связи и находить баланс между обязанностями и свободой. Serenity Meadows сочетает в себе элементы драмы, юмора и романтики, создавая незабываемую атмосферу переходного периода жизни.
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