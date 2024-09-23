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Serenity Meadows (18+)

Serenity Meadows (18+) 0.2

Баланс между учёбой, жизнью и новыми эмоциями
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 472
Скриншоты
Описание

Serenity Meadows — это увлекательная история о Майке (имя можно изменить), который переживает свой последний год в старшей школе. Вас ждёт погружение в поворотный момент его жизни, полный тревог, решений и новых открытий. Главный герой должен справляться с учёбой, вечеринками и обыденными трудностями, живя при этом с тремя прекрасными женщинами, каждая из которых добавляет свою изюминку в его повседневность.


Игра предлагает увлекательный сюжет, в котором вы будете исследовать отношения, строить новые связи и находить баланс между обязанностями и свободой. Serenity Meadows сочетает в себе элементы драмы, юмора и романтики, создавая незабываемую атмосферу переходного периода жизни.


Информация о модах

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Скачать Serenity Meadows (18+) v0.2 MOD APK

Скачать Serenity Meadows (18+) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб
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