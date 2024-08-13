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Temptation: Become Femboy (18+)

Temptation: Become Femboy (18+) 0.03

Погружение в мир соблазна и трансформации
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Версия:
0.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 264 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 440
Скриншоты
Описание

Temptation: Become Femboy — это провокационная игра для взрослых, где вам предстоит примерить роль 19-летнего парня, начавшего новый этап своей жизни. Переезд в дом друга семьи для начала учебы в университете открывает перед вами неожиданные и нестандартные ситуации. В демоверсии вы познакомитесь с Эмбер, дочерью хозяев, которая станет ключевым персонажем в ваших будущих приключениях.


Игра исследует такие темы, как феминизация, доминирование, коррупция и другие элементы, добавляющие глубину и вариативность сюжету. Temptation: Become Femboy предлагает игрокам уникальный опыт, который бросает вызов традиционным взглядам и создаёт пространство для экспериментов и самовыражения.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Temptation: Become Femboy (18+) v0.03 MOD APK

Скачать Temptation: Become Femboy (18+) 264 Мб Ссылка 2 264 Мб
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Старые версии Temptation: Become Femboy (18+)
Version 0.02 Version TG 0.02


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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