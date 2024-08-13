Версия:
0.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 264 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 440
Описание
Temptation: Become Femboy — это провокационная игра для взрослых, где вам предстоит примерить роль 19-летнего парня, начавшего новый этап своей жизни. Переезд в дом друга семьи для начала учебы в университете открывает перед вами неожиданные и нестандартные ситуации. В демоверсии вы познакомитесь с Эмбер, дочерью хозяев, которая станет ключевым персонажем в ваших будущих приключениях.
Игра исследует такие темы, как феминизация, доминирование, коррупция и другие элементы, добавляющие глубину и вариативность сюжету. Temptation: Become Femboy предлагает игрокам уникальный опыт, который бросает вызов традиционным взглядам и создаёт пространство для экспериментов и самовыражения.
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