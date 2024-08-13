Описание

Temptation: Become Femboy — это провокационная игра для взрослых, где вам предстоит примерить роль 19-летнего парня, начавшего новый этап своей жизни. Переезд в дом друга семьи для начала учебы в университете открывает перед вами неожиданные и нестандартные ситуации. В демоверсии вы познакомитесь с Эмбер, дочерью хозяев, которая станет ключевым персонажем в ваших будущих приключениях.





Игра исследует такие темы, как феминизация, доминирование, коррупция и другие элементы, добавляющие глубину и вариативность сюжету. Temptation: Become Femboy предлагает игрокам уникальный опыт, который бросает вызов традиционным взглядам и создаёт пространство для экспериментов и самовыражения.