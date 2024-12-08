Версия:
1.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 569 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 356
Описание
Queen Trainer — это визуальная новелла для взрослой аудитории, где вас ждут захватывающий сюжет, интересные механики и персонажи, которые уже знакомы многим. История погружает вас в мир, полный интриг, взаимоотношений и неожиданных поворотов, предлагая игрокам уникальные ситуации для исследования.
Игра сочетает в себе элементы тренировки, развития и взаимодействия с героями, что делает прохождение не только интересным, но и вариативным. Queen Trainer — это идеальный выбор для тех, кто ищет визуальную новеллу с глубокой историей, атмосферным сеттингом и яркими персонажами.
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