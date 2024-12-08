Описание

The Viper — это интригующий визуальный роман, где игроку предстоит балансировать между карьерой, личной жизнью и неожиданными испытаниями. Главный герой — амбициозный менеджер, стремящийся к повышению, и влюблённый в коллегу Николь. Однако спокойную жизнь нарушает появление школьного хулигана, который грозит разрушить всё, что выстроено.





Игроку предстоит принимать решения, которые определят не только судьбу карьеры, но и сохранение отношений с Николь. Удастся ли вам справиться с давлением и сохранить контроль над своей жизнью? The Viper предлагает эмоционально насыщенный сюжет с элементами выбора, где каждое действие имеет последствия.