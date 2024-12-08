Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 374 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
629
Описание
The Viper — это интригующий визуальный роман, где игроку предстоит балансировать между карьерой, личной жизнью и неожиданными испытаниями. Главный герой — амбициозный менеджер, стремящийся к повышению, и влюблённый в коллегу Николь. Однако спокойную жизнь нарушает появление школьного хулигана, который грозит разрушить всё, что выстроено.
Игроку предстоит принимать решения, которые определят не только судьбу карьеры, но и сохранение отношений с Николь. Удастся ли вам справиться с давлением и сохранить контроль над своей жизнью? The Viper предлагает эмоционально насыщенный сюжет с элементами выбора, где каждое действие имеет последствия.
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