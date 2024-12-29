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NTR Mobile (18+)

NTR Mobile (18+) 0.15.0

Напряжённая ролевая драма с элементами выбора
5
2
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Версия:
0.15.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 432
Скриншоты
Описание

NTR Mobile — это уникальная ролевая игра, где всё зависит от ваших решений. Вы живёте спокойной жизнью с девушкой Лиз, но неожиданные события начинают менять ваш привычный мир. Ваши действия и выбор определят не только вашу судьбу, но и будущее Лиз.


Сюжет сосредоточен на динамике отношений, где игрок может либо бороться за любовь, используя доступные инструменты, либо остаться наблюдателем, принимая все происходящее. Особенности игры включают сложную систему характеристик Лиз, таких как похоть, распутство, сила воли и привязанность, которые напрямую влияют на развитие событий. Игра всё ещё находится в стадии разработки, но уже предлагает глубокий и интригующий опыт, заставляющий задуматься о каждом своём решении.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать NTR Mobile (18+) v0.15.0 MOD APK

Скачать NTR Mobile (18+) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб
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Старые версии NTR Mobile (18+)
Version 0.10.2 Version 0.12.1 Version 0.13.1 Version TG 0.13.1 Version TG 0.12.1 Version TG 0.10.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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