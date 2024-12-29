Описание

NTR Mobile — это уникальная ролевая игра, где всё зависит от ваших решений. Вы живёте спокойной жизнью с девушкой Лиз, но неожиданные события начинают менять ваш привычный мир. Ваши действия и выбор определят не только вашу судьбу, но и будущее Лиз.





Сюжет сосредоточен на динамике отношений, где игрок может либо бороться за любовь, используя доступные инструменты, либо остаться наблюдателем, принимая все происходящее. Особенности игры включают сложную систему характеристик Лиз, таких как похоть, распутство, сила воли и привязанность, которые напрямую влияют на развитие событий. Игра всё ещё находится в стадии разработки, но уже предлагает глубокий и интригующий опыт, заставляющий задуматься о каждом своём решении.