Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
994
Описание
Yuki's LYFE (18+) — это эмоциональный проект в рисованно-анимешном стиле, который сочетает откровенный контент с глубоким сюжетом и системой выбора. Главная героиня, пережив трагическую потерю мужа, решает изменить свою жизнь, переезжая в шумный мегаполис. Новая работа, жильё и знакомства становятся её шансом на избавление от боли прошлого.
Игра предлагает игрокам уникальную возможность направить судьбу Юки: от её карьеры до смелых экспериментов, которые помогут ей вернуть радость жизни. Ваши решения формируют её путь, добавляя интриги и вариативности. Этот проект подойдёт всем, кто ищет историю о преодолении и новых начинаниях с возможностью влиять на её исход.
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Скачать Yukis LYFE (18+) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб 0.2 Rus 83 Мб 0.2 Rus (Ссылка 2) 83 Мб 0.2 Rus [TG] 83 Мб
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