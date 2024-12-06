Описание

Yuki's LYFE (18+) — это эмоциональный проект в рисованно-анимешном стиле, который сочетает откровенный контент с глубоким сюжетом и системой выбора. Главная героиня, пережив трагическую потерю мужа, решает изменить свою жизнь, переезжая в шумный мегаполис. Новая работа, жильё и знакомства становятся её шансом на избавление от боли прошлого.





Игра предлагает игрокам уникальную возможность направить судьбу Юки: от её карьеры до смелых экспериментов, которые помогут ей вернуть радость жизни. Ваши решения формируют её путь, добавляя интриги и вариативности. Этот проект подойдёт всем, кто ищет историю о преодолении и новых начинаниях с возможностью влиять на её исход.