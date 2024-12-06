android-1.ru / Игры / Эротические игры / Yukis LYFE (18+)
Yukis LYFE (18+)

Yukis LYFE (18+) 0.1

Начните новую жизнь вместе с Юки
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
994
Скриншоты
Описание

Yuki's LYFE (18+) — это эмоциональный проект в рисованно-анимешном стиле, который сочетает откровенный контент с глубоким сюжетом и системой выбора. Главная героиня, пережив трагическую потерю мужа, решает изменить свою жизнь, переезжая в шумный мегаполис. Новая работа, жильё и знакомства становятся её шансом на избавление от боли прошлого.


Игра предлагает игрокам уникальную возможность направить судьбу Юки: от её карьеры до смелых экспериментов, которые помогут ей вернуть радость жизни. Ваши решения формируют её путь, добавляя интриги и вариативности. Этот проект подойдёт всем, кто ищет историю о преодолении и новых начинаниях с возможностью влиять на её исход.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Yukis LYFE (18+) v0.1 MOD APK

Скачать Yukis LYFE (18+) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб 0.2 Rus 83 Мб 0.2 Rus (Ссылка 2) 83 Мб 0.2 Rus [TG] 83 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
NTRMother: Pain (18+)
NTRMother: Pain (18+)
Version: Ch. 1 Beta
Gotoubun Honeymoon (18+)
Gotoubun Honeymoon (18+)
Version: 0.3a
Date Night (18+)
Date Night (18+)
Version: 1.0
Zaras School Life (18+)
Zaras School Life (18+)
Version: 0.76
By Justice or Mercy (18+)
By Justice or Mercy (18+)
Version: 0.8
Him (18+)
Him (18+)
Version: 0.2.2
Dragon of Calon Valley (18+)
Dragon of Calon Valley (18+)
Version: 0.1
Under the Bed (18+)
Under the Bed (18+)
Version: 0.4.1 Beta

Отзывы о Yukis LYFE (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив