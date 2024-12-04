Описание

В By Justice or Mercy вам предстоит сыграть за тихого, но амбициозного молодого человека, который возвращается домой после долгих лет изгнания и клейма убийцы. Теперь вас ведёт горячее желание справедливости, и каждый ваш шаг приближает вас к возврату того, что было отнято. Но что значит справедливость для вас? Это милосердие или безжалостное возмездие?





Решайте, какими методами вы будете добиваться своей цели. Используйте хитрость, силу или дипломатию, чтобы восстановить утраченное, и выбирайте, как далеко вы готовы зайти. Каждый выбор формирует вашу историю и определяет судьбу тех, кто встал на вашем пути. Сможете ли вы достичь справедливости, сохранив свои принципы, или пожертвуете всем ради мести? Всё зависит только от вас.