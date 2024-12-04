Описание

Пробудитесь в мире, где правят огры, эльфы и гоблины, и начните своё путешествие в Him — эпическом тёмном фэнтези, где каждый ваш выбор влияет на судьбу. Вам предстоит решить: стать ли эгоистичным искателем выгоды, плетущим интриги, или взойти на пьедестал героя, который вдохновляет других и защищает слабых.





Изучайте жестокие земли, раскрывайте тайны этого мира и принимайте решения, от которых зависит будущее. Лишь от вас зависит, станете ли вы легендой, способной изменить ход истории, или останетесь в тени, наслаждаясь хаосом и своей свободой. Him приглашает вас стать мастером своей судьбы в этом суровом мире. Готовы ли вы принять вызов?