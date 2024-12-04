Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 837
Описание
Пробудитесь в мире, где правят огры, эльфы и гоблины, и начните своё путешествие в Him — эпическом тёмном фэнтези, где каждый ваш выбор влияет на судьбу. Вам предстоит решить: стать ли эгоистичным искателем выгоды, плетущим интриги, или взойти на пьедестал героя, который вдохновляет других и защищает слабых.
Изучайте жестокие земли, раскрывайте тайны этого мира и принимайте решения, от которых зависит будущее. Лишь от вас зависит, станете ли вы легендой, способной изменить ход истории, или останетесь в тени, наслаждаясь хаосом и своей свободой. Him приглашает вас стать мастером своей судьбы в этом суровом мире. Готовы ли вы принять вызов?
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