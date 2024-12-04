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Him (18+)

Him (18+) 0.2.1

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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 837
Скриншоты
Описание

Пробудитесь в мире, где правят огры, эльфы и гоблины, и начните своё путешествие в Him — эпическом тёмном фэнтези, где каждый ваш выбор влияет на судьбу. Вам предстоит решить: стать ли эгоистичным искателем выгоды, плетущим интриги, или взойти на пьедестал героя, который вдохновляет других и защищает слабых.


Изучайте жестокие земли, раскрывайте тайны этого мира и принимайте решения, от которых зависит будущее. Лишь от вас зависит, станете ли вы легендой, способной изменить ход истории, или останетесь в тени, наслаждаясь хаосом и своей свободой. Him приглашает вас стать мастером своей судьбы в этом суровом мире. Готовы ли вы принять вызов?


Информация о модах

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Скачать Him (18+) v0.2.1 MOD APK

Скачать Him (18+) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб
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Старые версии Him (18+)
Version 1.0 Version 0.2.0 Version TG 0.2.0 Version TG 1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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