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Lord of The Lost Island (18+)

Lord of The Lost Island (18+) 0.2

Исследуйте тайны острова и боритесь за выживание
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 746 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 932
Скриншоты
Описание

Lord of The Lost Island переносит вас в вымышленный мир начала-середины 1900-х годов, где группа из 54 выживших оказывается на таинственном острове после авиакатастрофы. Эти люди — студенты и дети, эвакуированные из престижной военной академии, — теперь вынуждены не только бороться за выживание, но и находить смысл и надежду в суровых условиях.


Исследуйте остров, раскрывайте его секреты и погружайтесь в драму, романтику и личные истории героев. Вам предстоит управлять выжившими, решать конфликты, создавать новые связи и разгадывать тайны, которые скрываются в сердце этого места. Lord of The Lost Island — это эмоциональное приключение, где выживание переплетается с интригующим повествованием и незабываемыми персонажами. Готовы принять вызов? Начните своё путешествие уже сегодня!


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Скачать Lord of The Lost Island (18+) 746 Мб Ссылка 2 746 Мб
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