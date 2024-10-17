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Magic Academy (18+)

Magic Academy (18+) 0.3.5

Создайте собственную школу магии в Magic Academy
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Версия:
0.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 420 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
5 170
Скриншоты
Описание

Magic Academy предлагает вам уникальную возможность заглянуть за кулисы создания магической школы. Исследуйте процесс становления академии волшебства: от выбора её местоположения до приглашения учителей и разработки магических дисциплин. Узнайте, как появляются такие учреждения, кто стоит за их созданием и что делает их такими уникальными.


В этой увлекательной игре вы будете управлять каждым аспектом школы магии, формировать её историю и наблюдать, как она становится местом, где ученики открывают свои волшебные способности. Magic Academy — это игра, которая вдохновляет на творчество и позволяет вам стать частью магического мира. Постройте свою школу и измените судьбу магии!


Информация о модах

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Скачать Magic Academy (18+) v0.3.5 MOD APK

Скачать Magic Academy (18+) 420 Мб Ссылка 2 420 Мб
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