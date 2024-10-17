Описание

Magic Academy предлагает вам уникальную возможность заглянуть за кулисы создания магической школы. Исследуйте процесс становления академии волшебства: от выбора её местоположения до приглашения учителей и разработки магических дисциплин. Узнайте, как появляются такие учреждения, кто стоит за их созданием и что делает их такими уникальными.





В этой увлекательной игре вы будете управлять каждым аспектом школы магии, формировать её историю и наблюдать, как она становится местом, где ученики открывают свои волшебные способности. Magic Academy — это игра, которая вдохновляет на творчество и позволяет вам стать частью магического мира. Постройте свою школу и измените судьбу магии!