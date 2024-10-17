Версия:
0.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 420 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
5 170
Описание
Magic Academy предлагает вам уникальную возможность заглянуть за кулисы создания магической школы. Исследуйте процесс становления академии волшебства: от выбора её местоположения до приглашения учителей и разработки магических дисциплин. Узнайте, как появляются такие учреждения, кто стоит за их созданием и что делает их такими уникальными.
В этой увлекательной игре вы будете управлять каждым аспектом школы магии, формировать её историю и наблюдать, как она становится местом, где ученики открывают свои волшебные способности. Magic Academy — это игра, которая вдохновляет на творчество и позволяет вам стать частью магического мира. Постройте свою школу и измените судьбу магии!
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