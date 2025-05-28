Chara Suba (18+) 1.0
Откройте секреты особняка и найдите все концовки
Chara Suba — это визуальный роман в жанре нукиге, где каждое ваше решение определяет развитие истории. Утро начинается с неловкой ситуации, когда Аква демонстрирует свою непринужденность, а Мегумин застает вас в самый неподходящий момент. Девушки в гневе, и вы вынуждены покинуть особняк. Сможете ли вы разобраться в произошедшем и исправить ситуацию?
Игра предлагает вам исследовать сюжет с 15 различными концовками, где юмор, интриги и пикантные моменты переплетаются в увлекательной истории. Chara Suba не только проверит ваше мастерство выбора, но и подарит множество неожиданных поворотов, заставляющих возвращаться вновь и вновь, чтобы раскрыть все секреты. Готовы испытать себя?
Полная версия
Скачать Chara Suba (18+) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.