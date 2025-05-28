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Chara Suba (18+)

Chara Suba (18+) 1.0

Откройте секреты особняка и найдите все концовки
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 115
Скриншоты
Описание

Chara Suba — это визуальный роман в жанре нукиге, где каждое ваше решение определяет развитие истории. Утро начинается с неловкой ситуации, когда Аква демонстрирует свою непринужденность, а Мегумин застает вас в самый неподходящий момент. Девушки в гневе, и вы вынуждены покинуть особняк. Сможете ли вы разобраться в произошедшем и исправить ситуацию?


Игра предлагает вам исследовать сюжет с 15 различными концовками, где юмор, интриги и пикантные моменты переплетаются в увлекательной истории. Chara Suba не только проверит ваше мастерство выбора, но и подарит множество неожиданных поворотов, заставляющих возвращаться вновь и вновь, чтобы раскрыть все секреты. Готовы испытать себя?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Chara Suba (18+)


Комментарии (1)
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Kosaku
Kosaku 3 декабря 2024 15:44
Есть премиум код?
-1
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