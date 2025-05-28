Описание

Chara Suba — это визуальный роман в жанре нукиге, где каждое ваше решение определяет развитие истории. Утро начинается с неловкой ситуации, когда Аква демонстрирует свою непринужденность, а Мегумин застает вас в самый неподходящий момент. Девушки в гневе, и вы вынуждены покинуть особняк. Сможете ли вы разобраться в произошедшем и исправить ситуацию?





Игра предлагает вам исследовать сюжет с 15 различными концовками, где юмор, интриги и пикантные моменты переплетаются в увлекательной истории. Chara Suba не только проверит ваше мастерство выбора, но и подарит множество неожиданных поворотов, заставляющих возвращаться вновь и вновь, чтобы раскрыть все секреты. Готовы испытать себя?