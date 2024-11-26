Версия:
0.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 328 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 500
Описание
SICKIMTRACK! предлагает вам уникальный шанс стать частью истории главного героя, который оставляет свой маленький город, чтобы начать новую главу жизни в колледже. Вас ждут насыщенные события, неизвестные впечатления и знакомства, которые изменят его жизнь. Каждое ваше решение становится ключевым элементом, формируя путь героя в новом, полном возможностей мире.
Погрузитесь в увлекательный сюжет SICKIMTRACK!, где каждое действие влияет на развитие дружбы, романтических связей и личностный рост. Выбирайте, как строить отношения, какие цели преследовать и как справляться с вызовами. Это игра, где ваш выбор определяет не только судьбу героя, но и всё, что окружает его. Сможете ли вы создать идеальную историю? Решать вам!
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