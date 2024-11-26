Описание

SICKIMTRACK! предлагает вам уникальный шанс стать частью истории главного героя, который оставляет свой маленький город, чтобы начать новую главу жизни в колледже. Вас ждут насыщенные события, неизвестные впечатления и знакомства, которые изменят его жизнь. Каждое ваше решение становится ключевым элементом, формируя путь героя в новом, полном возможностей мире.





Погрузитесь в увлекательный сюжет SICKIMTRACK!, где каждое действие влияет на развитие дружбы, романтических связей и личностный рост. Выбирайте, как строить отношения, какие цели преследовать и как справляться с вызовами. Это игра, где ваш выбор определяет не только судьбу героя, но и всё, что окружает его. Сможете ли вы создать идеальную историю? Решать вам!