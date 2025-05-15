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Wildfire (18+)

Wildfire (18+) 1.0

Виртуальные встречи и искры, превращающиеся в пламя
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
776
Скриншоты
Описание

В Wildfire вы становитесь главным героем увлекательной истории, где случайное знакомство в сети превращается в нечто гораздо большее. Вы встречаете уникальную девушку, чья личность и тайны становятся центром вашего внимания. Каждое ваше решение и взаимодействие открывают новые грани её характера и развивают сюжет.


Погрузитесь в атмосферу Wildfire, где эмоции, романтика и неожиданные повороты сюжета держат в напряжении. Исследуйте глубину взаимоотношений, узнайте её секреты и испытайте, что значит доверять другому человеку. Игра предлагает интригующий сюжет и незабываемую эмоциональную историю, которая останется с вами надолго.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Wildfire (18+) 59 Мб Ссылка 2 59 Мб
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Старые версии Wildfire (18+)
Version TG 0.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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