Описание

В Wildfire вы становитесь главным героем увлекательной истории, где случайное знакомство в сети превращается в нечто гораздо большее. Вы встречаете уникальную девушку, чья личность и тайны становятся центром вашего внимания. Каждое ваше решение и взаимодействие открывают новые грани её характера и развивают сюжет.





Погрузитесь в атмосферу Wildfire, где эмоции, романтика и неожиданные повороты сюжета держат в напряжении. Исследуйте глубину взаимоотношений, узнайте её секреты и испытайте, что значит доверять другому человеку. Игра предлагает интригующий сюжет и незабываемую эмоциональную историю, которая останется с вами надолго.