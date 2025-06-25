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Isle of Fall (18+)

Isle of Fall (18+) v0.4

Загадочный ритуал, испытание храбрости и неожиданные тайны

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 383
Описание

В Isle of Fall Сатоши и Мэри отправляются на мистический осенний курорт «Морские сокровища», чтобы участвовать в испытании храбрости, которое обещает навсегда связать влюбленных. На необитаемом острове их ждут загадки, ритуалы и забавные приключения в компании друзей. Но за веселой атмосферой скрываются неожиданные опасности.


Погрузитесь в увлекательную историю Isle of Fall с элементами романтики, юмора и мистики. Исследуйте заброшенный остров, наслаждайтесь яркими событиями и узнайте, какие секреты хранятся в этом месте. Сможет ли любовь Сатоши и Мэри пройти проверку временем и неизвестными силами?


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Isle of Fall (18+)


Комментарии (1)
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Kail
Kail 1 декабря 2024 15:01
В игре одна концовка это плохая, я так и не смог найти другую.
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