В Isle of Fall Сатоши и Мэри отправляются на мистический осенний курорт «Морские сокровища», чтобы участвовать в испытании храбрости, которое обещает навсегда связать влюбленных. На необитаемом острове их ждут загадки, ритуалы и забавные приключения в компании друзей. Но за веселой атмосферой скрываются неожиданные опасности.
Погрузитесь в увлекательную историю Isle of Fall с элементами романтики, юмора и мистики. Исследуйте заброшенный остров, наслаждайтесь яркими событиями и узнайте, какие секреты хранятся в этом месте. Сможет ли любовь Сатоши и Мэри пройти проверку временем и неизвестными силами?
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Скачать Isle of Fall (18+) v0.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.