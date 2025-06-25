Описание

В Isle of Fall Сатоши и Мэри отправляются на мистический осенний курорт «Морские сокровища», чтобы участвовать в испытании храбрости, которое обещает навсегда связать влюбленных. На необитаемом острове их ждут загадки, ритуалы и забавные приключения в компании друзей. Но за веселой атмосферой скрываются неожиданные опасности.





Погрузитесь в увлекательную историю Isle of Fall с элементами романтики, юмора и мистики. Исследуйте заброшенный остров, наслаждайтесь яркими событиями и узнайте, какие секреты хранятся в этом месте. Сможет ли любовь Сатоши и Мэри пройти проверку временем и неизвестными силами?