Описание

Orange Smash! переносит вас в глухой лес, где разворачивается история, полная тайн и страсти. Этот визуальный роман в жанре нукиге погружает вас в мир, где каждая встреча становится шагом к разгадке загадочного прошлого. В центре сюжета — Юма, таинственная и соблазнительная девушка, появившаяся из ниоткуда. По мере того как вы знакомитесь, ваша связь углубляется, раскрывая не только физическое притяжение, но и неожиданные эмоции.





Исследуйте атмосферные локации, следите за развитием интригующих диалогов и принимайте решения, которые определят исход вашего приключения. Orange Smash! — это не просто история о желаниях, но и путешествие в неизведанное, где каждая деталь может быть ключом к разгадке личности Юмы и вашего собственного пути.