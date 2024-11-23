Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 241 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128
Описание
A Reunion Beyond Desire предлагает игрокам короткое, но насыщенное эмоциями приключение. Это мини-игра, где за пять минут вы станете свидетелем глубоко личного и напряженного воссоединения двух старых подруг, которые когда-то были неразлучны. Их долгожданная встреча полна ностальгии, но скрытые чувства и давно забытые желания медленно выходят на поверхность.
Исследуйте скрытые эмоции
Игра фокусируется на динамике их отношений, создавая интимную атмосферу, которая затрагивает грани романтики и чувственности. Несмотря на свой небольшой размер, A Reunion Beyond Desire предлагает историю, которая способна пробудить воображение и эмоции, раскрывая тайны прошлого через призму их новой встречи.
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