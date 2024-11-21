Описание

Home Schooling — это демо-версия взрослой визуальной новеллы, которая переносит вас в тихий пригородный городок Брукдейл. Здесь начинается история молодого человека, чья жизнь меняется, когда он сталкивается с новыми эмоциями и ситуациями, требующими особого подхода.





Сюжет предлагает глубокое погружение в обучение героя, где ключевую роль играет его мачеха, решившая сделать всё возможное для его полноценного образования. Home Schooling обещает стать увлекательной историей с интригующими отношениями, неожиданными открытиями и увлекательным развитием событий.