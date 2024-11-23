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Project2 (18+)

Project2 (18+) 0.16r

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Версия:
0.16r
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 297 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 587
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в ваш средний офис. Вы скучающий молодой человек с совершенно не приносящей удовлетворения и обычной работой. Однажды все меняется, когда вы получаете текстовое сообщение с неизвестного номера, которое открывает новые возможности, о которых вы даже не подозревали. Вам представится шанс на перемены, но для того, чтобы это произошло, вы узнаете, какой вы человек — есть у вас костяк или нет?


Можете ли вы идти в одиночку, без сопровождения других, которые тоже хотят изменить мир? Project2 — это интерактивная визуальная новелла, которая проверит вашу любознательность, смелость и воображение. Вы узнаете, как добиться успеха в жизни — сколько себя вы вкладываете? Что потребуется для тех, кто хочет этого достаточно сильно? Сможет ли главный герой вырваться из монотонной рутины и достичь новых горизонтов?


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Скачать Project2 (18+) 297 Мб Ссылка 2 297 Мб
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