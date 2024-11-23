Описание

Добро пожаловать в ваш средний офис. Вы скучающий молодой человек с совершенно не приносящей удовлетворения и обычной работой. Однажды все меняется, когда вы получаете текстовое сообщение с неизвестного номера, которое открывает новые возможности, о которых вы даже не подозревали. Вам представится шанс на перемены, но для того, чтобы это произошло, вы узнаете, какой вы человек — есть у вас костяк или нет?





Можете ли вы идти в одиночку, без сопровождения других, которые тоже хотят изменить мир? Project2 — это интерактивная визуальная новелла, которая проверит вашу любознательность, смелость и воображение. Вы узнаете, как добиться успеха в жизни — сколько себя вы вкладываете? Что потребуется для тех, кто хочет этого достаточно сильно? Сможет ли главный герой вырваться из монотонной рутины и достичь новых горизонтов?