Shut Up and Dance (18+) - Хватит ли у вас мужества и терпения, чтобы разобраться в сложной истории, полной неожиданных поворотов, встреч с интересными персонажами и многочисленных диалогов? Вы обнаружите, что вас зацепила уникальная история, и она понравится вам еще больше, если вы взрослый и ищете хорошее чтение!





Если вы один из немногих, кто хочет насладиться романом, позволяющим погрузиться в визуально уникальный опыт с интригующим сюжетом, тогда «Заткнись и танцуй» именно для вас. Вы готовы весело провести время? Молодой Джексон Эйвери живет своей обычной жизнью, пока его отец не отправляет его с поручением, чтобы забрать свечи для предстоящей вечеринки по случаю дня рождения.