Lust Guide (18+) - Некоторые игры позволяют авторам пройти через все возможные сценарии, но это отнимает много времени, и нет действительно значимых решений. Эта платформа — не просто игра, рассказывающая истории, но и место, где вы можете найти настоящую любовь и повлиять на историю своего собственного персонажа.





Платформа гида похоти была создана геймерами, которые знают, как сделать веселый мир, полный виртуальных взаимодействий, где вы можете создать свою идеальную девушку. Всего за несколько кликов и немного юмора вы сможете наслаждаться судьбоносными событиями со своим собственным аватаром.