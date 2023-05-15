Heros Harem Guild (18+) 0.1.2.3b
В Hero's Harem Guild вы становитесь лидером гильдии искателей приключений, стремясь сделать ее великой. Набирайте и управляйте командой отважных авантюристов, помогите восстановить город после нападения демонов и наладьте отношения со своими последователями. Все время улучшая гильдию, создавая свой гарем и становясь идеальным героем!
Примите участие в эпических испытаниях, станьте легендой, откройте новое мощное оружие и исследуйте таинственные подземелья. Воплотите свою фантазию в качестве лидера гильдии героев, выстраивая отношения со своими искателями приключений и создавая идеальную команду для решения любых задач.
Создайте свой собственный волшебный мир в качестве героя сообщества в гильдии Hero's Harem Guild. С помощью редкой и могущественной магии вы отремонтируете город, улучшите гильдию и возглавите группу искателей приключений в эпических приключениях. Открой скрытые секреты и стань настоящей легендой! Пережить незабываемое приключение! Объединяйте усилия с другими героями и сражайтесь с могущественными демонами, чтобы стать лидером гильдии гаремов героев. Открывайте секретные локации, улучшайте оружие, ремонтируйте город, стройте отношения с другими искателями приключений — все зависит от вас!
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