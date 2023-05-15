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Heros Harem Guild (18+)

Heros Harem Guild (18+) 0.1.2.3b

24
2
Скачать (1.6 Гб)
Нужно обновить?
Версия:
0.1.2.3b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44 830

В Hero's Harem Guild вы становитесь лидером гильдии искателей приключений, стремясь сделать ее великой. Набирайте и управляйте командой отважных авантюристов, помогите восстановить город после нападения демонов и наладьте отношения со своими последователями. Все время улучшая гильдию, создавая свой гарем и становясь идеальным героем!


Примите участие в эпических испытаниях, станьте легендой, откройте новое мощное оружие и исследуйте таинственные подземелья. Воплотите свою фантазию в качестве лидера гильдии героев, выстраивая отношения со своими искателями приключений и создавая идеальную команду для решения любых задач.


Создайте свой собственный волшебный мир в качестве героя сообщества в гильдии Hero's Harem Guild. С помощью редкой и могущественной магии вы отремонтируете город, улучшите гильдию и возглавите группу искателей приключений в эпических приключениях. Открой скрытые секреты и стань настоящей легендой! Пережить незабываемое приключение! Объединяйте усилия с другими героями и сражайтесь с могущественными демонами, чтобы стать лидером гильдии гаремов героев. Открывайте секретные локации, улучшайте оружие, ремонтируйте город, стройте отношения с другими искателями приключений — все зависит от вас!


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Информация о модах

Полная версия

Скачать Heros Harem Guild (18+) 0.1.2.3b взлом

Скачать Heros Harem Guild (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб Ссылка 3 1.6 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Heros Harem Guild (18+)


Комментарии (19)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 марта 2024 01:07
monax, думаю нет
0
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monax
monax 24 марта 2024 00:50
Будет ли добавлена русская версия игры?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 июня 2023 14:55
Рораш,
не факт
+1
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Рораш
Рораш 22 июня 2023 12:31
Это версия на русском?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 июня 2023 00:23
Павел,
А вот этого мы не знаем
+1
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Павел
Павел 21 июня 2023 19:12
Lensifal,
Я имел ввиду скачать обновление, для уже установленной игры
У меня версия вроде как 1.1.2, что то в этом духе
И хотел узнать, можно ли тут скачать именно обновление до последней выпущенной версии, без переустановки игры
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 июня 2023 11:55
Павел,
Добрый день, вы там пишете что нужно обновить. мы обновляем со временем
0
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Павел
Павел 21 июня 2023 11:37
Добрый день
Как обновить версию игры?

Кнопка "Нужно обновить?" перебрасывает на окно для жалобы, но мне ведь игру нужно обновить)
+2
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Рораш
Рораш 16 мая 2023 06:45
Lensifal,
Ну ладно((((
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 мая 2023 12:56
Рораш,
Следите за обновлениями на сайте, но не факт что будет русская версия
-11
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