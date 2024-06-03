Suspicious (18+) - Доктор Генри был незаконно уволен с работы, и ему больше некуда обратиться. Ему нужна ваша помощь, чтобы раскрыть тайны заброшенного дома и его секреты, поскольку он приступает к эксперименту по самопознанию. По пути вы будете разгадывать захватывающие головоломки, встречать интересных персонажей и исследовать увлекательный мир, полный сюрпризов.





Помогите доктору Генри найти ответы, которые он ищет, и откройте для себя уникальную историю, которая будет развлекать вас часами! Раскройте скрытые секреты, решайте головоломки, исследуйте красивые пейзажи и раскрывайте увлекательные истории, которые заставят вас хотеть большего.





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