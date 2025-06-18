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Martyr of Love (18+)

Martyr of Love (18+) Episode 7

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Версия:
Episode 7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 073
Скриншоты
Описание

Martyr of Love (18+) - MC — интригующий персонаж с ярко выраженной индивидуальностью — от его страсти к музыке и искусству до консервативного воспитания — вы можете наблюдать, как он преодолевает изменяющие жизнь моральные дилеммы. В ваших силах решить судьбу МС, но это будет нелегко. Выберете ли вы путь мужества или пойдете по его стопам?


Узнайте, что значит жить честной и честной жизнью, присоединившись к MC в его путешествии по самопознанию. Испытайте острые ощущения от принятия решений, которые могут оказать длительное влияние на жизнь MC, и столкнитесь лицом к лицу со своими собственными убеждениями!


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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