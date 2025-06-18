Описание

Martyr of Love (18+) - MC — интригующий персонаж с ярко выраженной индивидуальностью — от его страсти к музыке и искусству до консервативного воспитания — вы можете наблюдать, как он преодолевает изменяющие жизнь моральные дилеммы. В ваших силах решить судьбу МС, но это будет нелегко. Выберете ли вы путь мужества или пойдете по его стопам?





Узнайте, что значит жить честной и честной жизнью, присоединившись к MC в его путешествии по самопознанию. Испытайте острые ощущения от принятия решений, которые могут оказать длительное влияние на жизнь MC, и столкнитесь лицом к лицу со своими собственными убеждениями!