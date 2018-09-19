Описание

A Town Called Tool (18+) - вы готовы отправиться в невероятное путешествие, полное поворотов, поворотов и опасностей? Следуйте за Саймоном Баттерфилдом, когда он откроет для себя силу настоящей дружбы, научится доверять своим инстинктам и борется со всеми трудностями, пытаясь спасти свою любимую семью!





Испытайте захватывающую поездку, пока Саймон отправляется в волшебное путешествие, которое проведет его через постоянно меняющиеся пейзажи. Прокладывая свой путь через неизвестное, он будет вынужден противостоять своим самым сокровенным желаниям и подвергать сомнению свое доверие других. Невидимая тень таится в тенях и угрожает его будущему на каждом шагу. Откройте себя, исследуя тайны этого захватывающего мира. Почувствуйте все эмоции вместе с Саймоном, когда он бросает вызов неизвестному и стремится благополучно вернуться домой. С нависшей впереди опасностью, выживет ли он или потеряется навсегда?